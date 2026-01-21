La volontà di Mike Maignan è quella di firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan , altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno e restare in rossonero anche negli anni a venire. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Tra le motivazioni che hanno convinto Maignan della bontà della scelta è il rapporto che ha instaurato con Claudio Filippi , da questa stagione, ovvero con l'avvento di mister Massimiliano Allegri , preparatore dei portieri del Milan.

Milan-Maignan, rinnovo in vista. Che rapporto con Filippi!

Con Filippi, ex Juventus, il rapporto è davvero splendido. Per il 'CorSport', con il suo lavoro Maignan sta migliorando tecnicamente. Filippi, inoltre, riesce anche a toccare corde nascoste nella personalità del capitano rossonero. Prima di Milan-Lecce, il preparatore ha fatto il seguente discorso a Maignan: «Ascoltami, cosa fondamentale, stai nel presente, stai focalizzato su quello che succede in questo momento. Quello che succede prima, agli altri, in campo, compagni, avversari .... Rimani concentrato su quelle che sono le tue cose, fai le tue cose. Rimani solo sulla partita, importante, Mike».