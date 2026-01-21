Pianeta Milan
Maignan-Milan, rinnovo alle porte. Il rapporto con Filippi uno dei motivi del sì. Il retroscena

Maignan, per il rinnovo manca l'ultimo passo. La sua volontà è quella di restare al Milan
Manca davvero poco, un ultimo sforzo, per il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno: l'avventura del portiere in rossonero proseguirà anche negli anni a venire. La situazione attuale
Daniele Triolo 

La volontà di Mike Maignan è quella di firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno e restare in rossonero anche negli anni a venire. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Tra le motivazioni che hanno convinto Maignan della bontà della scelta è il rapporto che ha instaurato con Claudio Filippi, da questa stagione, ovvero con l'avvento di mister Massimiliano Allegri, preparatore dei portieri del Milan.

Milan-Maignan, rinnovo in vista. Che rapporto con Filippi!

Con Filippi, ex Juventus, il rapporto è davvero splendido. Per il 'CorSport', con il suo lavoro Maignan sta migliorando tecnicamente. Filippi, inoltre, riesce anche a toccare corde nascoste nella personalità del capitano rossonero. Prima di Milan-Lecce, il preparatore ha fatto il seguente discorso a Maignan: «Ascoltami, cosa fondamentale, stai nel presente, stai focalizzato su quello che succede in questo momento. Quello che succede prima, agli altri, in campo, compagni, avversari .... Rimani concentrato su quelle che sono le tue cose, fai le tue cose. Rimani solo sulla partita, importante, Mike».

Maignan, ha spiegato il quotidiano romano, lo ha ascoltato come un figlio. E il suo rendimento sul campo sta dimostrando come il lavoro con Filippi lo stia riportando ai fasti di un paio di stagioni fa. Ora, per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031, con stipendio da 7 milioni di euro netti all'anno bonus inclusi, manca soltanto un ultimo, 'piccolo' passo: un'intesa sulle commissioni tra il club di Via Aldo Rossi e il suo entourage.

