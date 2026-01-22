'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha confermato i 'rumors' provenienti, ieri, dall'Inghilterra : l' Aston Villa ha messo gli occhi, per questa sessione invernale di calciomercato , su Ruben Loftus-Cheek , centrocampista inglese del Milan , per sostituire il francese Boubacar Kamara , messo fuori causa per il resto della stagione per via di un serio infortunio .

Calciomercato Milan, Aston Villa su Loftus-Cheek: la situazione

Qual è l'idea del Milan a tal proposito? Per la 'rosea', Loftus-Cheek non figura nella lista dei cedibili. Per Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, l'ex Chelsea è un elemento prezioso perché in grado di ricoprire almeno tre ruoli: mezzala, seconda punta e laterale di destra. Non a caso, infatti, il Diavolo ha avviato la trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2027.