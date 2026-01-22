Il classe 1996, in maglia rossonera, non ha incantato. Eccezion fatta, forse, per la prima stagione, quella con Stefano Pioli in panchina, in cui, da trequartista del 4-2-3-1, segnò 10 gol. Ma il suo stipendio, circa 4 milioni di euro netti all'anno, siccome gode dei benefici del Decreto Crescita, è giudicato sostenibile dal club di Via Aldo Rossi. Attenzione, però, perché domani Loftus-Cheek compirà 30 anni e, secondo il quotidiano sportivo nazionale, nel caso in cui l'Aston Villa si faccia avanti concretamente (cosa finora mai accaduta) i piani del Milan potrebbero cambiare.
Con un'offerta di almeno 15 milioni di euro, in presenza dell'ultima occasione per monetizzare bene la sua cessione, i rossoneri potrebbero dare il via libera per il ritorno del giocatore in Premier League. Nell'anno, tra l'altro, che porterà ai Mondiali, dove anche lo stesso Loftus-Cheek potrebbe essere invogliato a tornare in patria per cercare di avere una pista più semplice per guadagnarsi un posto nella Nazionale dei 'Tre Leoni' del Commissario Tecnico Thomas Tuchel.
