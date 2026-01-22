Pianeta Milan
Calciomercato: Milan, Loftus-Cheek tra rinnovo e cessione. Può andare all’Aston Villa se …

L'Aston Villa piomba su Loftus-Cheek: il Milan fissa il prezzo. Anche se, intanto ...
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996, potrebbe trasferirsi dal Milan all'Aston Villa in questa sessione invernale di calciomercato. Ecco quanto costa l'inglese ex Chelsea secondo il club di Via Aldo Rossi. Un retroscena importante
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha confermato i 'rumors' provenienti, ieri, dall'Inghilterra: l'Aston Villa ha messo gli occhi, per questa sessione invernale di calciomercato, su Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, per sostituire il francese Boubacar Kamara, messo fuori causa per il resto della stagione per via di un serio infortunio.

Calciomercato Milan, Aston Villa su Loftus-Cheek: la situazione

Qual è l'idea del Milan a tal proposito? Per la 'rosea', Loftus-Cheek non figura nella lista dei cedibili. Per Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, l'ex Chelsea è un elemento prezioso perché in grado di ricoprire almeno tre ruoli: mezzala, seconda punta e laterale di destra. Non a caso, infatti, il Diavolo ha avviato la trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2027.

Il classe 1996, in maglia rossonera, non ha incantato. Eccezion fatta, forse, per la prima stagione, quella con Stefano Pioli in panchina, in cui, da trequartista del 4-2-3-1, segnò 10 gol. Ma il suo stipendio, circa 4 milioni di euro netti all'anno, siccome gode dei benefici del Decreto Crescita, è giudicato sostenibile dal club di Via Aldo Rossi. Attenzione, però, perché domani Loftus-Cheek compirà 30 anni e, secondo il quotidiano sportivo nazionale, nel caso in cui l'Aston Villa si faccia avanti concretamente (cosa finora mai accaduta) i piani del Milan potrebbero cambiare.

Con un'offerta di almeno 15 milioni di euro, in presenza dell'ultima occasione per monetizzare bene la sua cessione, i rossoneri potrebbero dare il via libera per il ritorno del giocatore in Premier League. Nell'anno, tra l'altro, che porterà ai Mondiali, dove anche lo stesso Loftus-Cheek potrebbe essere invogliato a tornare in patria per cercare di avere una pista più semplice per guadagnarsi un posto nella Nazionale dei 'Tre Leoni' del Commissario Tecnico Thomas Tuchel.

