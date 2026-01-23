PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: mercato, si muovono molto le rivali del Milan

Prima pagina Tuttosport: mercato, si muovono molto le rivali del Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il mercato. En-Nesyri vede la Juve. Napoli, Giovane per Cont. Inter, Chivu, fuga e Perisic. Toro sempre più Jappert. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

