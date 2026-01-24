Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport, Roma-Milan: lezioni e idee di Gasperini e Allegri
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 24 gennaio 2026.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter vince 6-2 contro il Pisa in rimonta. Juventus, En-Nesyri oggi a Torino. Giovane già pronto per il Napoli di Conte. Domani Roma-Milan: lezioni e idee di Gasperini e Allegri. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
