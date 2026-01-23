Buonissime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri : Alexis Saelemaekers , in dubbio per il big match contro la Roma di domenica sera, i sarà. Dunque, in Rom-Milan sulla fascia destra ci sarà l'esterno belga, grande ex del match. In occasione della gara, vediamo alcuni numeri in giallorosso del numero 56 del Milan.

In estate, il belga classe '99 doveva essere la pedina di scambio tra le due squadre con Tammy Abraham, ma l'arrivo d Massimiliano Allegri ha cambiato tutto: il tecnico livornese lo ha voluto fortemente nella sua squadra, ottenendolo senza problemi. Il belga, nella sua esperienza al servizio della Roma, ha comunque regalato numeri positivi: in 31 partite tra Serie A, Coppa Italia e Europa League, l'esterno ha realizzato 7 gol, fornendo anche 7 assist in 1796 minuti di gioco.