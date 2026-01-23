Milan in prestito: Comotto idolo allo Spezia, Camarda si opera?

Nell'ultima finestra di mercato estiva, il Milan ha concluso diverse operazioni in prestito per i giocatori in uscita, non solo per i giovani dal vivaio del Diavolo. In totale sono dodici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Ecco come stanno andando in questa stagione (tutti i dati del pezzo da transfermarkt).