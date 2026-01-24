Verso Roma-Milan, partita fondamentale per entrambe le squadre in corsa per uno dei primi quattro posti in campionato. Dopo essere uscito per un risentimento muscolare contro il Lecce, Alexis Saelemaekers resta il grande dubbio per i rossoneri. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il belga ieri si è allenato con il gruppo. Per capire se Allegri lo schiererà dal primo minuto bisognerebbe attendere la rifinitura di oggi pomeriggio che potrebbe essere il test decisivo. Se l'esterno non dovesse farcela pronto Athekame. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Roma-Milan, probabili formazioni: dubbio Saelemaekers. A centrocampo una sorpresa
FORMAZIONI
Roma-Milan, probabili formazioni: dubbio Saelemaekers. A centrocampo una sorpresa
Roma-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri ancora qualche dubbio per la partita di domani. Test per Saelemaekers. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
© RIPRODUZIONE RISERVATA