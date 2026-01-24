Roma-Milan passa anche per Parigi. Koné-Rabiot duello Nazionale

Partendo dal centrocampista rossonero, 'La Gazzetta dello Sport' vuole sottolineare l'importanza che ha il francese nel Milan di Massimiliano Allegri. Con lui in campo il Milan non ha mai perso. L'unico ko in Serie A è arrivato con la Cremonese, quando Adrien era ancora a Marsiglia. Da lì in poi, con l'ex Juventus in campo, sono arrivate 10 vittorie e 3 pareggi. Rabiot in campo porta qualità, muscoli e leadership. Acquistato per soli 5 milioni di euro, il suo valore è schizzato alle stelle e con lui il Milan sembra pronto a costruire un futuro vincente. Per farlo sarà necessario passare da Roma, magari vincendo il duello con il compagno di nazionale in mezzo al campo.
A proposito del romanista, il quotidiano milanese scrive: "Anche Manu Koné ha voglia di prendere per mano la Roma e portarla ancora più in alto. Perché il centrocampista francese della Roma sa bene che battere il Milan consentirebbe alla sua Roma di cambiare del tutto prospettiva, dando l’assalto anche al secondo posto". Sì, con una vittoria contro i rossoneri, le prospettive giallorosse cambierebbero radicalmente. Per lui domenica sera rappresenta anche l'occasione per brillare in una gara in cui ha sempre fatto fatica. Nelle 4 sfide con il Milan, solo una vittoria e nessuna prestazione brillante. L'occasione capita nel suo momento migliore a livello realizzativo. La cessione in estate, per motivi di bilancio, sembra probabile, ma sa che se vuole lasciare un bel ricordo ai romanisti, le partite da non sbagliare hanno le sembianze di quella col Milan.
