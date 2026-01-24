Pianeta Milan
Roma-Milan, il centrocampo parla francese: sfida totale tra Koné e Rabiot

Roma-Milan passa anche per Parigi. Koné-Rabiot duello Nazionale
Roma-Milan è anche il duello tutto francese che vede Manu Koné contro Adrien Rabiot. Ne parla 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo a uno dei tanti duelli che infiammerà la sfida di domenica sera tra Roma e Milan. Vale a dire il derby tutto francese, e parigino, tra Manu Koné e Adrien Rabiot. I due centrocampisti insostituibili di Gasperini e Allegri sono compagni di nazionale francese e sono entrambi originari di Parigi.

Koné VS Rabiot: il duello francese di Roma-Milan

"La nazionale unisce quel che Roma-Milan divide: insieme hanno giocato sei volte per volere del ct Deschamps, la prima proprio in Italia Francia 1-3 del novembre 2024, con doppietta di Adrien" scrive la 'Rosea' ricordando le presenze che i due hanno condiviso in maglia 'Bleu'.

Partendo dal centrocampista rossonero, 'La Gazzetta dello Sport' vuole sottolineare l'importanza che ha il francese nel Milan di Massimiliano Allegri. Con lui in campo il Milan non ha mai perso. L'unico ko in Serie A è arrivato con la Cremonese, quando Adrien era ancora a Marsiglia. Da lì in poi, con l'ex Juventus in campo, sono arrivate 10 vittorie e 3 pareggi. Rabiot in campo porta qualità, muscoli e leadership. Acquistato per soli 5 milioni di euro, il suo valore è schizzato alle stelle e con lui il Milan sembra pronto a costruire un futuro vincente. Per farlo sarà necessario passare da Roma, magari vincendo il duello con il compagno di nazionale in mezzo al campo.

A proposito del romanista, il quotidiano milanese scrive: "Anche Manu Koné ha voglia di prendere per mano la Roma e portarla ancora più in alto. Perché il centrocampista francese della Roma sa bene che battere il Milan consentirebbe alla sua Roma di cambiare del tutto prospettiva, dando l’assalto anche al secondo posto". Sì, con una vittoria contro i rossoneri, le prospettive giallorosse cambierebbero radicalmente. Per lui domenica sera rappresenta anche l'occasione per brillare in una gara in cui ha sempre fatto fatica. Nelle 4 sfide con il Milan, solo una vittoria e nessuna prestazione brillante. L'occasione capita nel suo momento migliore a livello realizzativo. La cessione in estate, per motivi di bilancio, sembra probabile, ma sa che se vuole lasciare un bel ricordo ai romanisti, le partite da non sbagliare hanno le sembianze di quella col Milan.

