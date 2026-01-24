Roma-Milan passa anche per Parigi. Koné-Rabiot duello Nazionale

Partendo dal centrocampista rossonero, 'La Gazzetta dello Sport' vuole sottolineare l'importanza che ha il francese nel Milan di Massimiliano Allegri. Con lui in campo il Milan non ha mai perso. L'unico ko in Serie A è arrivato con la Cremonese, quando Adrien era ancora a Marsiglia. Da lì in poi, con l'ex Juventus in campo, sono arrivate 10 vittorie e 3 pareggi. Rabiot in campo porta qualità, muscoli e leadership. Acquistato per soli 5 milioni di euro, il suo valore è schizzato alle stelle e con lui il Milan sembra pronto a costruire un futuro vincente. Per farlo sarà necessario passare da Roma, magari vincendo il duello con il compagno di nazionale in mezzo al campo.