Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Fullkrug: “L’accoglienza a San Siro incredibile. Penso di essere molto adatto perché …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, senti Fullkrug: “L’accoglienza a San Siro incredibile. Penso di essere molto adatto perché …”

Milan, senti Fullkrug: 'L'accoglienza a San Siro incredibile. Penso di essere molto adatto perché ...'
L'attaccante del Milan Niklas Fullkrug intervistato dal canale 'YouTube' della Serie A. Ecco le sue parole sul primo impatto con i rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il numero 9 è sempre importante, penso che per molti club e per molte nazioni sia un numero importante. Ho già sentito come si chiama il numero 9 qui, c'è una parola specifica "punta". Ciò dimostra che il numero 9 è sempre un punto fermo nel gioco e quando vedo il numero 9, penso ai gol che faccio". Queste le parole dell'attaccante del Milan Niklas Fullkrug intervistato dal canale 'YouTube' della Serie A.

Milan, parla Fullkrug

"So anche che questo numero per il Milan rappresenta delle difficoltà ma a me non importa, è una cosa positiva al 100%. Segnare gol, ecco cosa voglio fare con il numero. L'accoglienza calorosa dei tifosi a San Siro è stata incredibile. Hanno dimostrato di avere davvero tantissimi sentimenti nei miei confronti e di volermi dare un caloroso benvenuto. L'ho sentito ed è stato molto positivo e speciale per me", continua così l'ex attaccante del West Ham.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Talento cristallino a parametro zero: per il Milan occasione di calciomercato unica>>>

Fullkrug aggiunge: "Ho fatto una lunga chiacchierata con Oliver Bierhoff e lui mi ha detto quello che sento, è magico giocare per questo club. È un club davvero grande con uno stadio incredibile, giocatori incredibili, grandi nomi del passato, grandi nomi oggi e questo mi rende orgoglioso e mi fa sentire grato di essere qui a giocare per questo club, di indossare questa maglia. Penso di essere molto adatto perché non c'era quel tipo di giocatore che sono. Mi piace stare in area vicino alla porta, giocare duelli difficili, tenere la palla per la squadra, fare lavoro sporco".

Leggi anche
Fullkrug: “Felice della fiducia che mi ha dato il Milan. Mi sento bene, mi godo il...
Ex Milan, Pancaro: “Ottimo lavoro di Allegri. Rossoneri possono competere per vincere lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA