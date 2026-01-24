Fullkrug aggiunge: "Ho fatto una lunga chiacchierata con Oliver Bierhoff e lui mi ha detto quello che sento, è magico giocare per questo club. È un club davvero grande con uno stadio incredibile, giocatori incredibili, grandi nomi del passato, grandi nomi oggi e questo mi rende orgoglioso e mi fa sentire grato di essere qui a giocare per questo club, di indossare questa maglia. Penso di essere molto adatto perché non c'era quel tipo di giocatore che sono. Mi piace stare in area vicino alla porta, giocare duelli difficili, tenere la palla per la squadra, fare lavoro sporco".