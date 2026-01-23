Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Fullkrug: “Felice della fiducia che mi ha dato il Milan. Mi sento bene, mi godo il momento”

INTERVISTE

Fullkrug: “Felice della fiducia che mi ha dato il Milan. Mi sento bene, mi godo il momento”

Fullkrug: 'Felice della fiducia che mi ha dato il Milan. Mi sento bene, mi godo il momento'
Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan proveniente in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan proveniente in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset. L'attaccante tedesco ah voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in rossonero, per poi passare a parlare della vita in Italia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Fullkrug

—  

Sulla fiducia che gli ha dato il Milan: "E' difficile da dire ma ovviamente è un momento molto speciale, sono molto felice che questo club mi ha dato la fiducia di essere considerato un buon calciatore e di poter aiutare una grande squadra come questa, perchè posso farlo e loro ci credono. L'anno scorso non è stato buono, ma ora mi sento cosi bene ad essere qui. L'energia è positiva, la mentalità è positiva. Mi godo il momento"

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Comotto illumina in Serie B, Zeroli cambia maglia e Camarda si fa male

Sull'Italia e sulla sua nuova vita nel belpaese: "Mi piace molto la cultura dell'Italia, mi sento già a casa, è pazzesco, tutto così veloce che mi sento così bene, così a mio agio. La mia famiglia è felice, io sono felice, ci piacciono come sono le persone. Sono molto calorose, ovviamente il Milan è un club così speciale, ovunque vado ricevo un po' d'amore dai tifosi e questo rende la mia vita molto più facile"

Leggi anche
Ex Milan, Pancaro: “Ottimo lavoro di Allegri. Rossoneri possono competere per vincere lo...
Jashari su Allegri: “Persona da ascoltare, ha sempre la sensazione giusta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA