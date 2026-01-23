Milan, parla Fullkrug

Sulla fiducia che gli ha dato il Milan: "E' difficile da dire ma ovviamente è un momento molto speciale, sono molto felice che questo club mi ha dato la fiducia di essere considerato un buon calciatore e di poter aiutare una grande squadra come questa, perchè posso farlo e loro ci credono. L'anno scorso non è stato buono, ma ora mi sento cosi bene ad essere qui. L'energia è positiva, la mentalità è positiva. Mi godo il momento"