Calciomercato Milan, fatta per Maignan! Moretto: “Rinnoverà fino al 2031 a…”

Ormai è tutto fatto. Secondo quanto riferito dai noti esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Maignan rinnoverà con il Milan: tutte le cifre e i retroscena di mercato
Ormai è tutto fatto. Secondo quanto riferito dai noti esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Mike Maignan rinnoverà con il Milan: accordo fino al giugno del 2031 a 5 milioni più due di Bonus. Dopo mesi e mesi di incertezza, con il suo contratto in scadenza a giugno 2026, il portiere francese e il club rossonero sono riusciti a trovare una giusta quadra che riuscisse a mettere d'accordo ambo le parti. A parlarne molto specificatamente è stato Matteo Moretto nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Romano. Ecco, di seguito, tute le sue dichiarazioni in merito:

Milan, Maignan rinnova!

"Mike Maignan rinnoverà con il Milan fino al 2031 e diventerà uno dei calciatori più pagati della rosa del Milan:  stipendio di 5 milioni di euro netti l'anno più 2 di bonus, ovvero all'incirca lo stesso stipendio di Rafa Leao. E'  stata una trattativa lunga. Un anno fa Maignan aveva già detto di sì al Milan, aveva già accettato tutte le condizioni proposte dal Milan ma quando poi le parti sono arrivate ai documenti, alle firme, il Milan ha deciso di prendere tempo per più motivazioni, insomma, un po' una questione economica, un po' una questione sportiva e il discorso rinnovo Maignan si era congelato.

Il cambio a livello sportivo del Milan, a livello proprio di risultati e di gestione della parte sportiva con Massimiliano Allegri, con tutto lo staff di Allegri che comunque ha aiutato molto Maignan a tornare ad essere il portiere che era, ha aiutato Maignana anche a riavvicinarsi al Milan.

Vi racconto dei retroscena: in questi mesi, ci sono state due squadre che si sono avvicinate molto a Maignan. La prima è stata il Bayern Monaco che è venuto a vederlo più volte a San Siro, ma senza mai fare un passo decisivo in avanti, e poi la Juventus. La Juventus insomma tra novembre e dicembre ha avuto dei colloqui fitti con l'entourage di Maignan, ma la risposta dell'entourage è stata una risposta di attesa.

 Magnana ha preso tempo, la risposta è stata 'vediamo, vediamo dopo febbraio-marzo', quindi diciamo che è vero che la Juventus era pronta a proporre a un contratto importante, ma Maignan ha chiesto tempo e ha messo in stand-by la Juventus perché voleva capire prima il tipo di progetto, il tipo di offerta, il tipo di riavvicinamento del Milan che c'è stato a dicembre. Nel mese di dicembre il Milan ha spinto molto  fino ad arrivare poi agli accordi definitivi. Come vi dicevo, rinnoverà il contratto fino al 2031, manca solo l'ultimo incontro per poi arrivare alle firme, però è tutto accordato."

