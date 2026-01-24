Il cambio a livello sportivo del Milan, a livello proprio di risultati e di gestione della parte sportiva con Massimiliano Allegri, con tutto lo staff di Allegri che comunque ha aiutato molto Maignan a tornare ad essere il portiere che era, ha aiutato Maignana anche a riavvicinarsi al Milan.

Vi racconto dei retroscena: in questi mesi, ci sono state due squadre che si sono avvicinate molto a Maignan. La prima è stata il Bayern Monaco che è venuto a vederlo più volte a San Siro, ma senza mai fare un passo decisivo in avanti, e poi la Juventus. La Juventus insomma tra novembre e dicembre ha avuto dei colloqui fitti con l'entourage di Maignan, ma la risposta dell'entourage è stata una risposta di attesa.

Magnana ha preso tempo, la risposta è stata 'vediamo, vediamo dopo febbraio-marzo', quindi diciamo che è vero che la Juventus era pronta a proporre a un contratto importante, ma Maignan ha chiesto tempo e ha messo in stand-by la Juventus perché voleva capire prima il tipo di progetto, il tipo di offerta, il tipo di riavvicinamento del Milan che c'è stato a dicembre. Nel mese di dicembre il Milan ha spinto molto fino ad arrivare poi agli accordi definitivi. Come vi dicevo, rinnoverà il contratto fino al 2031, manca solo l'ultimo incontro per poi arrivare alle firme, però è tutto accordato."