Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: “Spareggione tra Roma-Milan”
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la domenica da Champions in Serie A. Spareggione tra Roma-Milan e Juventus-Napoli. Cagliari, Semih di gioia. Povero Sarri, la Lazio delude. Mago Fabregas, Torino umiliato. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
