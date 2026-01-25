Verso Roma-Milan : secondo le ultime novità di formazione, Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sulla coppia formata da Leao e Nkunku in attacco . Come racconta 'La Gazzetta dello Sport' il portoghese è a quota 7 gol, ma non segna da tre partite e contro i giallorossi ha segnato una sola volta all'Olimpico: 1 settembre 2023 nella vittoria per 2-1 con un gol in rovesciata. Leao ha lavorato in settimana a Milanello .

"L’obiettivo è sconfiggere il dolore rafforzando la muscolatura e ritrovare lo scatto", racconta la rosea. Con Nkunku punta, il portoghese dovrebbe giocare più largo a sinistra, cercando di mettere in difficoltà Celik e Mancini insieme agli inserimenti di Bartesaghi e Rabiot. Secondo il quotidiano il compito di Leao sarà quello di attaccare la profondità per impedire alla Roma di pressare a tutto campo e schiacciare troppo tutto il Milan, un po' come accaduto nel primo tempo dell'andata a San Siro. Occhio quindi alle incursioni offensive di Rabiot, un po' come accaduto contro il Como.