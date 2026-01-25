Pianeta Milan
Roma-Milan, Alexis Saelemaekers ha lavorato al meglio per cercare di recuperare. Il belga pronto per tornare da titolare all'Olimpico. Le novità da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Roma-Milan, partita molto importante per entrambe le squadre in ottica Champions League. Sia i rossoneri che i giallorossi hanno come obiettivo primario quello di rientrare nei primi quattro posti della classifica finale della Serie A. In campo ci dovrebbe essere anche l'ex della partita, ovvero Alexis Saelemaekers che ha recuperato dal problema muscolare accusato nei minuti finali di Milan-Lecce.

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Massimiliano Allegri ha avuto una settimana piena di tempo per potere recuperare praticamente tutti i suoi giocatori, tranne Gimenez. Il belga è recuperato e dovrebbe giocare da titolare, tornando per la prima volta da avversario in quello che è stato il suo stadio nella passata stagione, ovvero l'Olimpico di Roma. Con la maglia giallorossa Saelemaekers ha totalizzato 32 presenze totali tra tutte le competizioni con 7 gol e 7 assist all'attivo. Numeri molto importanti. Dal suo ritorno al Milan l'esterno è determinante per il gioco e l'equilibrio di Allegri.

