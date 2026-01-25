Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Massimiliano Allegri ha avuto una settimana piena di tempo per potere recuperare praticamente tutti i suoi giocatori, tranne Gimenez. Il belga è recuperato e dovrebbe giocare da titolare, tornando per la prima volta da avversario in quello che è stato il suo stadio nella passata stagione, ovvero l'Olimpico di Roma. Con la maglia giallorossa Saelemaekers ha totalizzato 32 presenze totali tra tutte le competizioni con 7 gol e 7 assist all'attivo. Numeri molto importanti. Dal suo ritorno al Milan l'esterno è determinante per il gioco e l'equilibrio di Allegri.