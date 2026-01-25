Discorso del tutto condivisibile quello di Allegri, ma davvero non si può fare nulla a gennaio per migliorare la rosa del Milan? Fullkrug è un esempio: al Diavolo mancava una punta di peso, specialmente dopo l'operazione alla caviglia di Gimenez. Non è servito un investimento importante, ma un 'banale' prestito gratuito con diritto di riscatto per convincere il West Ham. Si parla spesso del difensore centrale, ma non servirebbe per forza un grande investimento, anche difficilmente percorribile. C'è però una via di mezzo tra un Upamecano (per fare un nome importante) e un giocatore che non darebbe nessuna mano ad Allegri. Stesso discorso per un possibile cambio di Saelemaekers. Athekame ha dimostrato qualità interessanti, ma un cambio più pronto potrebbe essere importante per fare rifiatare il belga. Tornando al discorso di Allegri: la Champions è fondamentale per il Milan e per il mercato futuro. Ma il mercato di gennaio potrebbe essere fondamentale per entrare in Champions.
