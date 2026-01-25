Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Fatturato, mercato e Champions: i segnali di Allegri chiari, ma il Milan può investire a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN

Fatturato, mercato e Champions: i segnali di Allegri chiari, ma il Milan può investire a gennaio

Fatturato, mercato e Champions: i segnali di Allegri chiari, ma il Milan può investire a gennaio
Mercato Milan, possibile che a gennaio il club non possa fare davvero nulla per migliorare la rosa? Le parole di Allegri fanno pensare. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oggi è il giorno di Roma-Milan, una partita fondamentale per i rossoneri in vista di una possibile qualificazione alla prossima Champions League, visto che i giallorossi sono una diretta concorrente dei rossoneri. Ieri Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di argomenti molto interessanti, lanciando vari segnali. Alla sua squadra ha chiarito come arrivare in Champions sia fondamentale, ma per nulla scontato. "Bisogna stare con i piedi per terra, quello è l'obiettivo principale. Per arrivarci bisogna fare molta fatica e quindi bisogna stare zitti", ha sottolineato l'allenatore rossonero.

Mercato Milan, a gennaio si può fare ancora qualcosa

—  

Parole chiarissime e un argomento che si va a intrecciare perfettamente con il mercato futuro del Milan: "Troppo importante partecipare alla Champions League, perché i soldi servono a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo rispetto a stare due anni fuori". Interessante anche tutto il discorso sulle differenze di fatturato con i club esteri (qui tutto il discorso di Allegri). L'allenatore del Milan ha parlato anche del mercato invernale sottolineando di come non sia facile migliorare la rosa e non serve comprare tanto per.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, dalla Spagna sicuri: “Gila operazione che si dovrebbe chiudere in estate”>>>

Discorso del tutto condivisibile quello di Allegri, ma davvero non si può fare nulla a gennaio per migliorare la rosa del Milan? Fullkrug è un esempio: al Diavolo mancava una punta di peso, specialmente dopo l'operazione alla caviglia di Gimenez. Non è servito un investimento importante, ma un 'banale' prestito gratuito con diritto di riscatto per convincere il West Ham. Si parla spesso del difensore centrale, ma non servirebbe per forza un grande investimento, anche difficilmente percorribile. C'è però una via di mezzo tra un Upamecano (per fare un nome importante) e un giocatore che non darebbe nessuna mano ad Allegri. Stesso discorso per un possibile cambio di Saelemaekers. Athekame ha dimostrato qualità interessanti, ma un cambio più pronto potrebbe essere importante per fare rifiatare il belga. Tornando al discorso di Allegri: la Champions è fondamentale per il Milan e per il mercato futuro. Ma il mercato di gennaio potrebbe essere fondamentale per entrare in Champions.

Leggi anche
Ecco il difensore, ma per il Milan Futuro: vicino il giovane Malick Cissé
Milan, chiusura vicina per Gila? C’è un altro difensore in arrivo. Il parere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA