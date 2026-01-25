Oggi è il giorno di Roma-Milan, una partita fondamentale per i rossoneri in vista di una possibile qualificazione alla prossima Champions League, visto che i giallorossi sono una diretta concorrente dei rossoneri. Ieri Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di argomenti molto interessanti, lanciando vari segnali. Alla sua squadra ha chiarito come arrivare in Champions sia fondamentale, ma per nulla scontato. "Bisogna stare con i piedi per terra, quello è l'obiettivo principale. Per arrivarci bisogna fare molta fatica e quindi bisogna stare zitti", ha sottolineato l'allenatore rossonero.