Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan e in particolare in merito alla difesa rossonera. Dopo l'arrivo di Fullkrug per l'attacco, il club starebbe lavorando per un nuovo difensore. Notizie recenti hanno parlato di un interesse per Dragusin del Tottenham e per Gila della Lazio. Per il difensore biancoceleste arrivano ulteriori novità dalla spagna.
Milan, dalla Spagna sicuri: “Gila operazione che si dovrebbe chiudere in estate”
Calciomercato Milan, notizie sempre più insistenti attorno a Mario Gila per la difesa rossonera. Ecco tutti i dettagli dal sito As
Come riportato dal sito di AS il Milan sarebbe pronto a sborsare circa 20 milioni di euro per acquistarlo. Secondo il sito l'operazione è in corso e si dovrebbe concludere in estate. Come ricorda AS il Real Madrid detiene ancora il 50% dei diritti di trasferimento di Gila. Se questa operazione di calciomercato dovesse andare in porto, i blancos incasserebbero circa 10 milioni di euro. Vedremo se ci saranno ulteriori novità in merito a Gila. Per la difesa del Milan potrebbe essere un colpo di calciomercato davvero molto interessante, anche se la cifra sarebbe alta visto che in estate il difensore biancoceleste sarebbe a un solo anno dalla scadenza del suo contratto.
