Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan e in particolare in merito alla difesa rossonera. Dopo l'arrivo di Fullkrug per l'attacco , il club starebbe lavorando per un nuovo difensore. Notizie recenti hanno parlato di un interesse per Dragusin del Tottenham e per Gila della Lazio . Per il difensore biancoceleste arrivano ulteriori novità dalla spagna.

Come riportato dal sito di AS il Milan sarebbe pronto a sborsare circa 20 milioni di euro per acquistarlo. Secondo il sito l'operazione è in corso e si dovrebbe concludere in estate. Come ricorda AS il Real Madrid detiene ancora il 50% dei diritti di trasferimento di Gila. Se questa operazione di calciomercato dovesse andare in porto, i blancos incasserebbero circa 10 milioni di euro. Vedremo se ci saranno ulteriori novità in merito a Gila. Per la difesa del Milan potrebbe essere un colpo di calciomercato davvero molto interessante, anche se la cifra sarebbe alta visto che in estate il difensore biancoceleste sarebbe a un solo anno dalla scadenza del suo contratto.