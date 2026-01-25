Calciomercato Milan, Gila nel mirino. Schira: 'Contatti positivi'

Pianeta Milan
Milan, colpo di calciomercato in difesa: occhio a Gila. Schira: “Contatti positivi”

Calciomercato Milan, il giornalista Nicolò Schira fa il punto sulle possibili mosse dei rossoneri per rinforzare la difesa. Occhio a Gila. Ecco i dettagli dal social X
Emiliano Guadagnoli
Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso un solo colpo in entrata in questa sessione invernale, ovvero l'arrivo in prestito con diritto riscatto dal West Ham di Niclas Fullkrug. Continuano le voci su un possibile interesse per un difensore. Di ieri la notizia di un contatto tra Furlani e Lotito per Mario Gila, centrale della Lazio. Il giornalista Nicolò Schira fa il punto sull'interesse dei rossoneri per il giocatore biancoceleste.

"Mario Gila è pronto a lasciare la Lazio nella sessione estiva di calciomercato". Secondo Schira ci sarebbero anche i rossoneri forti sul difensore spagnolo: "Al Milan stanno ancora lavorando per ingaggiarlo. Primi colloqui positivi". Quanto chiedono i biancocelesti per liberare il difensore durante la prossima sessione di calciomercato? Ecco la risposta del giornalista: "La Lazio chiede 20 milioni di euro per cederlo (al Real Madrid hanno il 50% sulla cessione)".

Vedremo se il Milan si spingerà così tanto per un giocatore che comunque ha un contratto in scadenza nel 2027 e che non sembra al momento in odore di rinnovo con la Lazio.

