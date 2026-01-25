Calciomercato Milan, Gila nel mirino. Schira: 'Contatti positivi'

Calciomercato Milan , i rossoneri hanno chiuso un solo colpo in entrata in questa sessione invernale, ovvero l'arrivo in prestito con diritto riscatto dal West Ham di Niclas Fullkrug . Continuano le voci su un possibile interesse per un difensore. Di ieri la notizia di un contatto tra Furlani e Lotito per Mario Gila, centrale della Lazio . Il giornalista Nicolò Schira fa il punto sull'interesse dei rossoneri per il giocatore biancoceleste.

"Mario Gila è pronto a lasciare la Lazio nella sessione estiva di calciomercato". Secondo Schira ci sarebbero anche i rossoneri forti sul difensore spagnolo: "Al Milan stanno ancora lavorando per ingaggiarlo. Primi colloqui positivi". Quanto chiedono i biancocelesti per liberare il difensore durante la prossima sessione di calciomercato? Ecco la risposta del giornalista: "La Lazio chiede 20 milioni di euro per cederlo (al Real Madrid hanno il 50% sulla cessione)".