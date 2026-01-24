Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE

Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti.
Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). Nelle ultime ore di mercato via Bennacer, Okafor e Zeroli (prestiti a Marsiglia, Napoli e Monza), con l'arrivo di Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo!
Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.
Il rinnovo di Maignan con il Milan è un'operazione chiusa: manca solo l'annuncio. Segnale importante per Massimiliano Allegri. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Calciomercato Milan, Gabriel Jesus può diventare un'opzione estiva per l'attacco rossonero. C'è un dettaglio che lo 'lega' ad Allegri. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Calciomercato Milan, Gatti resta una pista viva per la difesa rossonera. Allegri lo ha chiesto un mese fa ai rossoneri. Le novità da 'Tuttosport'
Il Milan continua la ricerca di un difensore in questa sessione invernale di calciomercato. Salgono le quotazioni di Dragusin. Ecco i dettagli da 'Tuttosport'
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero sempre essere attenti ai talenti in giro per il mondo. Per il futuro ci sarebbe un'occasione da cogliere al volo. Ecco chi
Le notizie sul mercato del Milan del 24 gennaio 2026.
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Nicals Fullkrug (a, West Ham).
CESSIONI: nessuna.
OBIETTIVI: Arizala (d), Kostic (a), Chérif (a), Rayan (a), Disasi (d), Sule (d), Gatti (d), Souza (d).
