Il rinnovo di Maignan con il Milan è un'operazione chiusa: manca solo l'annuncio. Segnale importante per Massimiliano Allegri. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Continua il lavoro del Milan in vista delle prossime stagioni. Questa sessione di calciomercato non ha visto molti movimenti, anzi al momento solo uno, ovvero l'arrivo in prestito dal West Ham di Fullkrug. La dirigenza rossonera sta lavorando anche sui rinnovi di giocatori importanti. Prioritario resta il rinnovo di Mike Maignan che rimane in scadenza a giugno 2026. Per il portiere francese oramai siamo all'ultimo chilometro.
Rinnovo Maignan con il Milan: i dettagli
Come scrive 'Il Corriere dello Sport' mancherebbe di fatto solo la firma per il rinnovo: operazione di fatto chiusa. Il club è pronto ad annunciare ufficialmente il prolungamento con Maignan. Risolti anche i nodi sulle commissioni mancano solo gli aspetti formali prima della firma sul contratto: si lavoro sulla scadenza del contratto. O 2031 oppure 2030 con opzione per il 2031. 5 milioni più due di bonus, più le commissioni al procuratore, questa la cifra del nuovo stipendio del francese.