Milan, si avvicina la firma di Maignan sul rinnovo. Contatti per Vlahovic ...

Fino a questo momento il mercato di gennaio ha lasciato poche emozioni ai tifosi del Milan. Infatti, dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ci sono stati pochi spunti da parte della dirigenza rossonera. Possibile che si stia aspettando la giusta occasione per il difensore? Lo vedremo nelle prossime settimane. Intanto però i tifosi del Diavolo possono essere contenti perché il rinnovo di Mike Maignan è ormai cosa fatta. Ne ha parlato il nostro inviato Stefano Bressi fuori Casa Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il nodo legato alle commissioni sembra ormai essere stato superato e si aspetta la firma entro la fine di gennaio. Ottima notizia per il mondo rossonero. Il prolungamento di 'Magic' Mike è sinonimo di continuità.