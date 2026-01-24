Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Romano certo: “Su Mateta gradimento dei rossoneri che non cambia. In futuro …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Romano certo: “Su Mateta gradimento dei rossoneri che non cambia. In futuro …”

Calciomercato, Romano sicuro: 'Mateta piace ancora al Milan, in futuro ...'
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato dell'interesse del Milan per Mateta nel suo ultimo video su YouTube. Ecco le sue parole
Redazione

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che si è rivelato fin da subito fondamentale nel Diavolo di Massimiliano Allegri, rappresentando la punta fisica che mancava al club rossonero.

Calciomercato Milan, Mateta rimane nei radar rossoneri

—  

Prima che il club di Via Aldo Rossi chiudesse il suo arrivo, si parlava tanto di Jean-Philippe Mateta per l'attacco del Milan. Negli ultimi giorni accostato anche alla Juventus, il suo futuro, almeno fino a giugno sembra al Crystal Palace. A giugno, probabilmente, il francese cambierà squadra e il Milan potrebbe decidere di puntare su di lui. Lo ha spiegato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, confermando ancora una volta l'interesse del Milan nei confronti di questo giocatore. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Milan-Inter 2-2: Lontani imprendibile. Prodigioso Faccioli

"Mateta è un giocatore su cui c'è il gradimento del Milan, già dalla scorsa estate e nei mesi di ottobre e novembre: è un gradimento che non cambia. Mateta piace tanto al Milan e io credo che se in futuro si dovesse presentarsi l'opportunità ci proverà, magari non si presenterà a gennaio o magari si apriranno scenari diversi. Credo che al Milan il ragazzo continua a piacere come caratteristiche".

Leggi anche
Bomba Milan: Furlani in contatti diretti con Lotito per Gila. Le novità di calciomercato
Milan, arriva Dragusin? Occhio ancora a Gatti. Maignan si attende l’annuncio. In attacco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA