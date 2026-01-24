Calciomercato, Romano sicuro: 'Mateta piace ancora al Milan, in futuro ...'

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato dell'interesse del Milan per Mateta nel suo ultimo video su YouTube. Ecco le sue parole
La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che si è rivelato fin da subito fondamentale nel Diavolo di Massimiliano Allegri, rappresentando la punta fisica che mancava al club rossonero.
Calciomercato Milan, Mateta rimane nei radar rossoneri
Prima che il club di Via Aldo Rossi chiudesse il suo arrivo, si parlava tanto di Jean-Philippe Mateta per l'attacco del Milan. Negli ultimi giorni accostato anche alla Juventus, il suo futuro, almeno fino a giugno sembra al Crystal Palace. A giugno, probabilmente, il francese cambierà squadra e il Milan potrebbe decidere di puntare su di lui. Lo ha spiegato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, confermando ancora una volta l'interesse del Milan nei confronti di questo giocatore. Ecco, di seguito, le sue parole.