Calciomercato, Romano sicuro: 'Mateta piace ancora al Milan, in futuro ...'

"Mateta è un giocatore su cui c'è il gradimento del Milan, già dalla scorsa estate e nei mesi di ottobre e novembre: è un gradimento che non cambia. Mateta piace tanto al Milan e io credo che se in futuro si dovesse presentarsi l'opportunità ci proverà, magari non si presenterà a gennaio o magari si apriranno scenari diversi. Credo che al Milan il ragazzo continua a piacere come caratteristiche".