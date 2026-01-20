La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus e, in particolare, del probabile arrivo del centravanti francese Jean-Philippe Mateta, classe 1997, dagli inglesi del Crystal Palace. I londinesi chiedono 35 milioni di euro per cederlo; la Juve, tra prestito oneroso (2,5) e riscatto obbligatorio in caso di qualificazione ad una competizione europea (30,5) di fatto ne offre 33. Giorni caldi? Alternativa è Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe mentre Giovane dell'Hellas Verona potrebbe diventare il vice di Kenan Yıldız.