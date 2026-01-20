Per il Torino, invece, questo di gennaio rischia di diventare il mercato delle beffe. È arrivato Rafael Obrador, terzino, dal Benfica, ma rischiano di sfumare altri due obiettivi. Ricardo del Botafogo, infatti, ora ha aperto al trasferimento in Russia e Matteo Prati del Cagliari, individuato per il ruolo di regista, potrebbe ora andare al Genoa.
In alto, sotto la testata, spazio alla presentazione delle partite della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Stasera, alle ore 21:00, in programma Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli. Nerazzurri e partenopei cercano una vittoria per poter guardare con fiducia alla qualificazione agli ottavi.
