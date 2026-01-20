Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “A 2 milioni da Mateta: nuovo rilancio della Juve con il Palace”

Prima pagina Tuttosport: 'A 2 milioni da Mateta: nuovo rilancio della Juve con il Palace'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus e, in particolare, del probabile arrivo del centravanti francese Jean-Philippe Mateta, classe 1997, dagli inglesi del Crystal Palace. I londinesi chiedono 35 milioni di euro per cederlo; la Juve, tra prestito oneroso (2,5) e riscatto obbligatorio in caso di qualificazione ad una competizione europea (30,5) di fatto ne offre 33. Giorni caldi? Alternativa è Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe mentre Giovane dell'Hellas Verona potrebbe diventare il vice di Kenan Yıldız.

Per il Torino, invece, questo di gennaio rischia di diventare il mercato delle beffe. È arrivato Rafael Obrador, terzino, dal Benfica, ma rischiano di sfumare altri due obiettivi. Ricardo del Botafogo, infatti, ora ha aperto al trasferimento in Russia e Matteo Prati del Cagliari, individuato per il ruolo di regista, potrebbe ora andare al Genoa.

In alto, sotto la testata, spazio alla presentazione delle partite della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Stasera, alle ore 21:00, in programma Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli. Nerazzurri e partenopei cercano una vittoria per poter guardare con fiducia alla qualificazione agli ottavi.

