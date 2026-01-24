Primavera, pagelle Milan-Inter 2-2: Lontani imprendibile nel derby

Si è disputato, nel primo pomeriggio, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, il derby di Milano Milan-Inter, valido per la 22^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 2-2 il derby di Milano. Per i rossoneri gol di Lontani e Perera. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA