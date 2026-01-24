Domani il Milan torna in campo contro la Roma. L'attaccante rossonero Niclas Fullkrug dovrebbe partire dalla panchina, ma potrebbe essere un'arma importante a gara in corso, come lo è stato contro il Lecce con il suo gol decisivo. L'ex West Ham ha parlato a 'SportMediaset' (qui la prima parte dell'intervista).
L'attaccante del Milan Niclas Fullkrug ha parlato di molti aspetti del suo primo impatto con il mondo rossonero. Ecco le sue parole a 'SportMediaset'
Il dito rotto: "Il dito è ancora rotto, è quello che è. Un infortunio gestibile". Ecco le parole sullo Scudetto e non solo: "Penso che abbiamo una squadra molto buona e un ottimo carattere nel gruppo. Questa è la cosa più importante. Tutti nel gruppo sono concentrati verso la prossima partita. Questo è un bene perché non guardiamo troppo avanti. L'allenatore lo dice continuamente ed è importante vincere la prossima partita, i prossimi tre punti. Più spesso li otteniamo, più alta è la possibilità di finire molto bene". Queste le parole principale dell'attaccante tedesco. Vedremo se domani sarà decisivo come contro il Lecce.
