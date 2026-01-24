La conferenza stampa di Allegri pre Roma-Milan in diretta | Live News

Che peso hanno le sue parole nel gruppo e all'esterno e perché alcuni allenatori non fanno conferenze: "Per quanto riguarda l'assenza di conferenza di altri non mi riguarda, sono scelte loro. Per le mie esternazioni sull'obiettivo, è chiaro. Perché comunque il Milan non è riuscito a entrare nei primi quattro posti e quest'anno, per valore tecnico ed economico bisogna riuscire a entrarci. Non vuol dire che ci spetta di diritto, bisogna conquistarselo facendo un passettino alla volta. Troppo importante partecipare alla Champions League, perché i soldi servono a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo rispetto a stare due anni fuori. I numeri sono quelli, l'avete visti. Sono usciti i fatturati di tutte. C'è il Real Madrid che fattura un miliardo, altre 800 milioni. C'è troppa distanza tra squadre italiane e quelle inglesi e spagnole. Per forza una società e quindi una squadra deve cercare di entrare in Champions League, perché è il calcio italiano. Quindi non dico la sopravvivenza della società, ma un'iniezione importante di danari arriva da lì. Bisogna stare con i piedi per terra, quello è l'obiettivo principale. Per arrivarci bisogna fare molta fatica e quindi bisogna stare zitti".