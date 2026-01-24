Continua il calciomercato del Milan con i rossoneri che potrebbero essere alla ricerca di un'occasione per la difesa. Secondo 'Tuttosport' occhio al Diavolo per quanto riguarda Dragusin, ex difensore della Juventus al momento al Tottenham. Come ricorda il quotidiano Allegri lo conosce bene fin dai tempi della giovanili bianconere. Stima anche dal DS rossonero Igli Tare che avrebbe già sondato in questi giorni il terreno con i suoi agenti Florin Manea e Gabriele Giuffrida. "L’Italia resta speciale per Dragusin, dove è cresciuto e ha fatto molto bene. Servono 25 milioni per strapparlo al Tottenham", queste le parole di Manea a RaiSport riprese da 'Tuttosport'.
Dragusin candidato forte per la difesa del Milan: prezzo e come strapparlo al Tottenham
Il Milan continua la ricerca di un difensore in questa sessione invernale di calciomercato. Salgono le quotazioni di Dragusin. Ecco i dettagli da 'Tuttosport'
Un prezzo giusto a patto di trovare la giusta formula: il Milan, si legge, potrebbe provare a prendere Dragusin negli ultimi giorni di calciomercato. Come? Prestito con diritto di riscatto. Il Tottenham potrebbe cedere senza soluzioni alternative. Come detto il nome del romeno è apprezzato da Allegri, da Tare e dall'area scouting del Milan. Dragusin può diventare il candidato forte per la difesa del Milan.
