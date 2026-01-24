Continua il calciomercato del Milan con i rossoneri che potrebbero essere alla ricerca di un'occasione per la difesa. Secondo 'Tuttosport' occhio al Diavolo per quanto riguarda Dragusin, ex difensore della Juventus al momento al Tottenham. Come ricorda il quotidiano Allegri lo conosce bene fin dai tempi della giovanili bianconere. Stima anche dal DS rossonero Igli Tare che avrebbe già sondato in questi giorni il terreno con i suoi agenti Florin Manea e Gabriele Giuffrida. "L’Italia resta speciale per Dragusin, dove è cresciuto e ha fatto molto bene. Servono 25 milioni per strapparlo al Tottenham", queste le parole di Manea a RaiSport riprese da 'Tuttosport'.