Ultim’ora esclusiva: Milan, incontro per Dragusin o Vicario?

Novità importanti di mercato in casa Milan, con un incontro in corso nella sede rossonera. Ecco le ultime e il punto su Vlahovic e Osimhen

Il mercato del Milan è davvero intensissimo, fin dai primi giorni. Oggi, a Casa Milan, nuovo incontro: stavolta è arrivato Gabriele Giuffrida, noto agente che vanta, nella propria scuderia, anche calciatori del calibro di Guglielmo Vicario e Radu Dragusin, entrambi del Tottenham, uno classe 1996 e l'altro classe 2002. Entrambi vengono dalla Serie A, ma costano 30 milioni o giù di lì. Il romeno, inoltre, ha anche un infortunio da smaltire. Certo è che sarebbero due grandi rinforzi. Per tutte le ultime e i dettagli dell'incontro, guarda il video qui sotto, dove si parla anche di Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, attaccanti classe 2000 e 1998, entrambi destinati a cambiare maglia. Se il serbo è fattibile, il nigeriano è una suggestione.