Mancano sempre meno giorni alla fine del calciomercato invernale. Il Milan ha chiuso a fine dicembre un colpo importante per completare l'attacco grazie all'arrivo di Niclas Fullkrug. In questi ultimi giorni della sessione i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di un difensore per completare del tutto il reparto di Allegri. 'Il Corriere dello Sport' parla di Dragusin del Tottenham: il difensore ex Juventus sarebbe stato proposto al Diavolo. Il club, si legge, ci penserà ma al momento non ci sarebbero accelerazioni sul centrale rumeno.