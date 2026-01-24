Pianeta Milan
Milan, Gabriel Jesus torna di moda? L’indizio che lo ‘lega’ ad Allegri

Calciomercato Milan, Gabriel Jesus può diventare un'opzione estiva per l'attacco rossonero. C'è un dettaglio che lo 'lega' ad Allegri. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano sempre meno giorni alla fine del calciomercato invernale. Il Milan ha chiuso a fine dicembre un colpo importante per completare l'attacco grazie all'arrivo di Niclas Fullkrug. In questi ultimi giorni della sessione i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di un difensore per completare del tutto il reparto di Allegri. 'Il Corriere dello Sport' parla di Dragusin del Tottenham: il difensore ex Juventus sarebbe stato proposto al Diavolo. Il club, si legge, ci penserà ma al momento non ci sarebbero accelerazioni sul centrale rumeno.

Il quotidiano parla anche di possibili movimenti estivi per quanto riguarda l'attacco del Milan: Gabriel Jesus che ha recentemente segnato due gol in Champions League contro l'Inter, ha cambiato agenti passando alla scuderia di Giovanni Branchini, la stessa che cura gli interessi di Massimiliano Allegri. Secondo 'Il Corriere dello Sport' la punta brasiliana dell'Arsenal potrebbe diventare una suggestione per l’attacco del Diavolo. Vedremo se il Milan ci penserà davvero.

