Calciomercato Milan, Gatti resta una pista viva per la difesa rossonera. Allegri lo ha chiesto un mese fa ai rossoneri. Le novità da 'Tuttosport'

Calciomercato Milan, dopo il colpo in entrata per l'attacco (ovvero il prestito di Fullkrug dal West Ham) la dirigenza rossonera è rimasto abbastanza ferma, senza finalizzare altri arrivi o cessioni. Restano ancora giorni importanti prima della chiusura della sessione a inizio febbraio e il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di un difensore importante per completare del tutto il reparto di Massimiliano Allegri. Si parla di un possibile tentativo dal parte del Milan per Dragusin e non solo. Ecco le ultime novità.