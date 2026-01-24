Calciomercato Milan, dopo il colpo in entrata per l'attacco (ovvero il prestito di Fullkrug dal West Ham) la dirigenza rossonera è rimasto abbastanza ferma, senza finalizzare altri arrivi o cessioni. Restano ancora giorni importanti prima della chiusura della sessione a inizio febbraio e il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di un difensore importante per completare del tutto il reparto di Massimiliano Allegri. Si parla di un possibile tentativo dal parte del Milan per Dragusin e non solo. Ecco le ultime novità.
CALCIOMERCATO MILAN
Allegri ha chiesto Gatti al Milan: ecco cosa vuole la Juventus sul calciomercato
Calciomercato Milan, Gatti resta una pista viva per la difesa rossonera. Allegri lo ha chiesto un mese fa ai rossoneri. Le novità da 'Tuttosport'
Non solo l'opzione Dragusin, secondo 'Tuttosport' resterebbe sullo sfondo Federico Gatti, pallino di Allegri: l'allenatore l'avrebbe chiesto al Milan un mese fa. Al momento i bianconeri sarebbero ancora restii a una cessione del difensore centrale italiano, specialmente in prestito con diritto di riscatto, quello che vorrebbero i rossoneri. In casa Juventus aprirebbero alla cessione di Gatti soltanto dinanzi a proposte da almeno 20-25 milioni di euro. Vedremo se il Milan ci proverà ancora in queste ultime settimane del calciomercato invernale.
