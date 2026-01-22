Pianeta Milan
Milan, Gatti “non impossibile”. Le condizioni per arrivare al difensore della Juventus

Calciomercato Milan, nuovo difensore: Gatti mai uscito dal radar dei rossoneri
Federico Gatti, classe 1998, difensore centrale della Juventus appena rientrato da un infortunio, può davvero finire al Milan del suo mentore Massimiliano Allegri in questo calciomercato invernale? Complicato, ma non impossibile. Il punto
"La società è attenta alle occasioni che ci sono nel calciomercato: se può arrivare al Milan un giocatore che può migliorare la rosa e darci caratteristiche che oggi non abbiamo, va bene. Altrimenti, andiamo avanti con questi ragazzi, che stanno facendo molto bene, fino alla fine di questa stagione".

Calciomercato Milan, Gatti resta nel mirino per la difesa

Con queste parole, in una delle recenti conferenze stampa a Milanello, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha di fatto pubblicizzato la strategia di calciomercato del club di Via Aldo Rossi e perché, ad oggi, il Diavolo sembrerebbe quasi immobile benché l'allenatore livornese, a più riprese, abbia chiesto alla società di aggiungergli un nuovo difensore all'organico in questa finestra invernale di mercato.

Fin qui, dunque, il Milan non ha trovato l'occasione che cercava. Verosimilmente, negli ultimi 7-10 giorni di mercato, qualcosa dovrebbe smuoversi. E, magari, giocatori che, al momento, i club d'appartenenza non libererebbero, possono diventare potenzialmente trasferibili 'last minute' o quasi. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il nome di Federico Gatti non è mai uscito del tutto dai radar rossoneri.

Classe 1998, Gatti è stato lanciato alla Juventus, nel 2022, proprio da Allegri, che lo vorrebbe volentieri nuovamente alle sue dipendenze anche in maglia rossonera. Fin qui, la Juve non ha aperto però ad una sua partenza, rispondendo di no tanto al Milan quanto alla Fiorentina dell'ex Fabio Paratici. Tra qualche giorno, però, la situazione potrebbe cambiare. Per 'Tuttosport', Gatti per il Milan resta un obiettivo difficile, anche se non impossibile. Dovrebbero incastrarsi una serie di fattori economici e andrebbe trovata la formula giusta dell'operazione.

