Fin qui, dunque, il Milan non ha trovato l'occasione che cercava. Verosimilmente, negli ultimi 7-10 giorni di mercato, qualcosa dovrebbe smuoversi. E, magari, giocatori che, al momento, i club d'appartenenza non libererebbero, possono diventare potenzialmente trasferibili 'last minute' o quasi. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il nome di Federico Gatti non è mai uscito del tutto dai radar rossoneri.
Classe 1998, Gatti è stato lanciato alla Juventus, nel 2022, proprio da Allegri, che lo vorrebbe volentieri nuovamente alle sue dipendenze anche in maglia rossonera. Fin qui, la Juve non ha aperto però ad una sua partenza, rispondendo di no tanto al Milan quanto alla Fiorentina dell'ex Fabio Paratici. Tra qualche giorno, però, la situazione potrebbe cambiare. Per 'Tuttosport', Gatti per il Milan resta un obiettivo difficile, anche se non impossibile. Dovrebbero incastrarsi una serie di fattori economici e andrebbe trovata la formula giusta dell'operazione.
