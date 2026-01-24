Calciomercato Milan, nonostante le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa continuano le voci sul possibile arrivo di un difensore a gennaio per la rosa del Diavolo. Il Milan non molla Gila. Questa la notizia di calciomercato riportata dal sito specializzato sui biancocelesti 'La Lazio Siamo Noi'. Come ricorda il sito il difensore è in scadenza a giugno 2027 e non ci sarebbero margini per il rinnovo con la Lazio. Igli Tare avrebbe già allacciato i contatti con l'agente del difensore biancoceleste.
Bomba Milan: Furlani in contatti diretti con Lotito per Gila. Le novità di calciomercato
Calciomercato Milan, Gila resta nel mirino del club rossonero. Secondo le ultime novità si starebbe muovendo Furlani in prima persona. L'indiscrezione da 'La Lazio Siamo Noi'
Secondo quanto riportato da 'La Lazio Siamo Noi', per la trattativa si starebbe muovendo Furlani in prima persona: prima di Lazio - Como avrebbe incontrato il presidente Lotito per parlare di cifre. La richiesta della Lazio sarebbe di circa 16 milioni di euro; l'offerta del Milan sarebbe 11. Si starebbe procedendo la trattativa alla ricerca dell'intesa. Al momento resta un'indiscrezione. Per il Milan sarebbe un colpo molto importante di calciomercato. Vedremo.
