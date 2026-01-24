Calciomercato Milan , nonostante le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stamp a continuano le voci sul possibile arrivo di un difensore a gennaio per la rosa del Diavolo. Il Milan non molla Gila . Questa la notizia di calciomercato riportata dal sito specializzato sui biancocelesti 'La Lazio Siamo Noi'. Come ricorda il sito il difensore è in scadenza a giugno 2027 e non ci sarebbero margini per il rinnovo con la Lazio. Igli Tare avrebbe già allacciato i contatti con l'agente del difensore biancoceleste.

Secondo quanto riportato da 'La Lazio Siamo Noi', per la trattativa si starebbe muovendo Furlani in prima persona: prima di Lazio - Como avrebbe incontrato il presidente Lotito per parlare di cifre. La richiesta della Lazio sarebbe di circa 16 milioni di euro; l'offerta del Milan sarebbe 11. Si starebbe procedendo la trattativa alla ricerca dell'intesa. Al momento resta un'indiscrezione. Per il Milan sarebbe un colpo molto importante di calciomercato. Vedremo.