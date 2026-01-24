"Al momento posso solo dire che l'arrivo di Fullkrug , a inizio mercato, è stato molto azzeccato. Ci ha dato subito una grossa mano. In questo momento la società sta vedendo, sta lavorando. Io però sono contento della rosa ". Massimiliano Allegri ribadisce il suo pensiero sul calciomercato invernale del Milan : "Andare a mettere giocatori nella rosa o è per migliorare o è per rimanere così ".

In conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan l'allenatore rossonero sottolinea: "I giovani che abbiamo già stanno crescendo. Odogu anche se non l'avete visto mai sta crescendo, Athekame entra bene. L'importante è continuare ad avere questo tipo di approccio alle partite e l'obiettivo dei primi quattro posti. Ora sembra tutto facile, ma arrivare è complicato. Ci sono squadre agguerrite e con allenatori abituati ad arrivarci. Bisogna essere bravi, non avremo vantaggi. Dobbiamo continuare passo dopo passo per arrivare il prima possibile alla quota. A gennaio è difficile trovare i giocatori migliori. Poi ci sono eccezioni, vedi Fullkrug, con il direttore che è stato bravo a portarlo subito. Sembra banale, ma altrimenti avrebbe saltato due partite".