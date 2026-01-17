Nonostante l'allenatore dei capitolini, Maurizio Sarri, spinga per trattenere i giocatori più affidabili, alla Lazio sta crescendo la consapevolezza di come sia complicato pensare di costruire un futuro su Gila. Il difensore iberico, già stimato da Tare, è stimato molto anche dall'amministratore delegato dei rossoneri, Giorgio Furlani, che sta provando a fare da 'ponte' tra i due club, visto che i rapporti Tare-Lazio, dopo il divorzio di qualche anno fa, non sono idilliaci.
Offerti finora 10 milioni, la Lazio vorrebbe il doppio. Ma Sarri ...—
È Furlani, dunque, ad aver preso in mano il dossier Gila per il Milan. La Lazio sa, però, che una cessione immediata del giocatore potrebbe innescare la definitiva rottura tra Sarri e la dirigenza. Quindi, cosa succederà? Per 'La Lazio Siamo Noi', è più realistico pensare ad una cessione di Gila in estate, ma l'idea di una sua partenza immediata non è da considerare del tutto fuori discussione. A quale prezzo?
LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, un colpo alla Milinkovic-Savic per Tare. Duello con l'Inter per lui >>>
Sul tavolo, secondo la testata di fede laziale, c'è l'offerta del Milan di 10 milioni di euro più bonus. Proposta, questa, che la Lazio giudica insufficiente. Per i biancocelesti, Gila può partire a 15 più bonus in estate e a 20 più bonus a gennaio. Vedremo, quindi, se il Diavolo salirà con la proposta, accontentando le richieste dei capitolini per regalare ad Allegri il colpo in retroguardia tanto desiderato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA