Calciomercato, è Gila l’obiettivo del Milan per la difesa! Ecco quanto costa. Furlani …

Calciomercato, il Milan spinge per Gila: l'offerta alla Lazio, l'idea del club capitolino
L'obiettivo principale del Milan per rinforzare la difesa in questo calciomercato invernale sembra essere Mario Gila, classe 2000, centrale ex Real Madrid. Lo spagnolo è un pallino del direttore sportivo Igli Tare, che lo portò nella Capitale
Secondo quanto riferito, in esclusiva, da 'La Lazio Siamo Noi', il Milan sta spingendo per acquistare Mario Gila dalla Lazio in questa sessione invernale di calciomercato. Sembra essere il centrale spagnolo, classe 2000, il principale obiettivo del club rossonero per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, obiettivo Gila per la difesa

Il direttore sportivo Igli Tare, che aveva portato Gila nella Capitale all'epoca in cui lavorava nel club biancoceleste, ha già riallacciato i contatti con l'entourage di Gila. La Lazio non vorrebbe privarsene, però, oggi, la forza contrattuale del club di Claudio Lotito è ridotta ai minimi termini: il contratto di Gila, infatti, scadrà il 30 giugno 2027 e non arriverà il rinnovo.

Nonostante l'allenatore dei capitolini, Maurizio Sarri, spinga per trattenere i giocatori più affidabili, alla Lazio sta crescendo la consapevolezza di come sia complicato pensare di costruire un futuro su Gila. Il difensore iberico, già stimato da Tare, è stimato molto anche dall'amministratore delegato dei rossoneri, Giorgio Furlani, che sta provando a fare da 'ponte' tra i due club, visto che i rapporti Tare-Lazio, dopo il divorzio di qualche anno fa, non sono idilliaci.

Offerti finora 10 milioni, la Lazio vorrebbe il doppio. Ma Sarri ...

È Furlani, dunque, ad aver preso in mano il dossier Gila per il Milan. La Lazio sa, però, che una cessione immediata del giocatore potrebbe innescare la definitiva rottura tra Sarri e la dirigenza. Quindi, cosa succederà? Per 'La Lazio Siamo Noi', è più realistico pensare ad una cessione di Gila in estate, ma l'idea di una sua partenza immediata non è da considerare del tutto fuori discussione. A quale prezzo?

Sul tavolo, secondo la testata di fede laziale, c'è l'offerta del Milan di 10 milioni di euro più bonus. Proposta, questa, che la Lazio giudica insufficiente. Per i biancocelesti, Gila può partire a 15 più bonus in estate e a 20 più bonus a gennaio. Vedremo, quindi, se il Diavolo salirà con la proposta, accontentando le richieste dei capitolini per regalare ad Allegri il colpo in retroguardia tanto desiderato.

