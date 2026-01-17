Nonostante l'allenatore dei capitolini, Maurizio Sarri, spinga per trattenere i giocatori più affidabili, alla Lazio sta crescendo la consapevolezza di come sia complicato pensare di costruire un futuro su Gila. Il difensore iberico, già stimato da Tare, è stimato molto anche dall'amministratore delegato dei rossoneri, Giorgio Furlani, che sta provando a fare da 'ponte' tra i due club, visto che i rapporti Tare-Lazio, dopo il divorzio di qualche anno fa, non sono idilliaci.