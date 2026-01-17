Pianeta Milan
Rinnovo Maignan, Milan ottimista: l’offerta rossonera e cosa manca per la firma

Rinnovo Maignan, al Milan ottimismo diffuso. Il portiere sempre più immerso nel progetto
Mike Maignan, classe 1995, portiere e capitano del Milan, si avvicina sensibilmente al rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi, in scadenza il 30 giugno. Non c'è ancora la fumata bianca, ma la strada è quella giusta. Le ultime news
Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, si stanno dissolvendo le nubi sul futuro di Mike Maignan, sempre più vicino a firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno. Non è ancora arrivato il momento della fumata bianca, ma l'ex Lille e PSG dovrebbe essere l'estremo difensore titolare del Diavolo anche nei prossimi anni.

Milan, rinnovo di Maignan ad un passo

Il suo agente, Jonathan Kebe, nelle ultime ore è stato a Milano, rendendo più intensi i contatti con i vertici societari. Per il 'CorSera', l'accordo economico con il portiere e capitano rossonero è arrivato al punto di svolta quando il Milan ha proposto a Maignan un rinnovo di contratto 'lungo', con scadenza 30 giugno 2031, garantendogli uno stipendio di 7 milioni di euro netti a stagione, tra parte fissa e bonus.

Per l'ufficialità manca, però, un'intesa definitiva sulle - ingenti - commissioni che il suo procuratore chiede. Ha scritto il quotidiano generalista: "Non siamo perciò alla fase delle firme, ma l'ottimismo in società è diffuso". Maignan, del resto, sembra sempre più immerso nel progetto del Milan di Massimiliano Allegri, il quale si è speso in prima persona per la sua permanenza e sta spingendo affinché questo si verifichi.

