Per l'ufficialità manca, però, un'intesa definitiva sulle - ingenti - commissioni che il suo procuratore chiede. Ha scritto il quotidiano generalista: "Non siamo perciò alla fase delle firme, ma l'ottimismo in società è diffuso". Maignan, del resto, sembra sempre più immerso nel progetto del Milan di Massimiliano Allegri, il quale si è speso in prima persona per la sua permanenza e sta spingendo affinché questo si verifichi.