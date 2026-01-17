Dopo il fallimento della stagione 2024-2025, la responsabilità del calciomercato, in casa Milan, è stata messa nelle mani di Igli Tare. Nominato direttore sportivo il 26 maggio scorso, Tare ha lavorato sin da subito, di concerto con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada, per consegnare all'allenatore Massimiliano Allegri una rosa competitiva per gli obiettivi stagionali. Qualcosa è stato fatto molto bene; qualche altra cosa andrà valutata tra qualche tempo. Ma, tutto sommato, la mano dell'ex Lazio nella stagione 2025-2026 del Milan già si vede. PROSSIMA SCHEDA