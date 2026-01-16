Il Milan vuole riportare Camarda a Milano: ecco perché | PM NEWS

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Milan e Lecce stanno valutando la migliore soluzione possibile per il percorso riabilitativo del ragazzo. Il Milan vorrebbe occuparsi della questione in prima persona, ma prima bisogna trovare un accordo col club giallorosso. In caso si concretizzasse il ritorno a Milanello di Francesco Camarda, il motivo sarebbe legato solo ed esclusivamente alla miglior cura del problema alla spalla, che sembra essere più grave rispetto a quanto inizialmente dichiarato dal Lecce. Staremo a vedere come si evolverà questa situazione, ma intanto Lecce e Milan parleranno, visto che i salentini sono i prossimi avversari del Diavolo a 'San Siro'.