Il Milan vuole riportare Camarda a Milano: ecco perché | PM NEWS

Calciomercato Milan, ritorno di Camarda solo per curare il problema alla spalla | PM NEWS

Importanti novità sul futuro di Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce. Ecco le ultime dalla nostra redazione
Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, la dirigenza rossonera ha completato diverse uscite. Non solo a titolo definitivo, ma tante anche in prestito. Una tra queste riguarda Francesco Camarda, attaccante 2008 su cui il Milan vuole puntare per il futuro. Nella stagione in corso, la punta sta giocando al Lecce, con cui ha segnato il primo gol in Serie A alcuni mesi fa.

Calciomercato Milan, dialoghi col Lecce per Camarda

Ma nelle ultime settimane, la sua esperienza in Salento si è complicata parecchio. Dopo una serie di prestazioni non positive, Camarda si è infortunato alla spalla e sembra che il suo percorso con la maglia del Lecce possa interrompersi prima del previsto.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Milan e Lecce stanno valutando la migliore soluzione possibile per il percorso riabilitativo del ragazzo. Il Milan vorrebbe occuparsi della questione in prima persona, ma prima bisogna trovare un accordo col club giallorosso. In caso si concretizzasse il ritorno a Milanello di Francesco Camarda, il motivo sarebbe legato solo ed esclusivamente alla miglior cura del problema alla spalla, che sembra essere più grave rispetto a quanto inizialmente dichiarato dal Lecce. Staremo a vedere come si evolverà questa situazione, ma intanto Lecce e Milan parleranno, visto che i salentini sono i prossimi avversari del Diavolo a 'San Siro'.

