Calciomercato Milan, bomba Schira: 'Camarda nei prossimi giorni ...'

Calciomercato Milan, il futuro di Francesco Camarda potrebbe di nuovo cambiare. L'attaccante rossonero è in prestito al Lecce, ma ... Ecco le novità da Nicolò Schira
Francesco Camarda si è fatto male alla spalla. Ecco il comunicato del Lecce in merito: "Francesco Camarda si è sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano, che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra e gli sono stati prescritti 15 giorni di riposo". Arriva una bomba sul futuro del talento di proprietà del Milan.
Milan, Camarda potrebbe tornare a casa
Nicolò Schira rivela importanti novità sul futuro di Francesco Camarda. Ecco le sue parole.
"Francesco Camarda tornerà al Milan dal Lecce nei prossimi giorni". Il giornalista continua con la sua rivelazione: "Il giovane attaccante rimarrà al Milan e sarà un rinforzo per Max Allegri nella seconda parte della stagione". Una notizia molto importante per il futuro dell'attaccante rossonero che non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione con la maglia del Lecce. Vedremo come lo utilizzerà Massimiliano Allegri. Questi i numeri di Camarda con i giallorossi: 17 partite in Serie A con un gol, ma tanti minuti condivisi con Stulic.