Camarda, ecco l'esito degli esami dopo l'infortunio: salta Lecce-Milan?

Infortunio Camarda, contusione alla spalla: starà fuori almeno 15 giorni e salterà Lecce-Milan

Nella giornata di oggi è arrivato l'esito degli esami di Francesco Camarda dopo l'infortunio alla spalla. Scopri se dovrà saltare Lecce-Milan, in programma domenica prossima
Durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, il Milan ha sfoltito la rosa. Oltre alle cessioni a titolo definitivo, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha completato diverse operazioni in uscita con la formula del prestito. Tra queste rientra anche il giovane attaccante Francesco Camarda, attualmente al Lecce.

Ecco gli esami di Camarda: salterà il Milan

Con la maglia giallorossa il prodotto del settore giovanile del Milan ha totalizzato 17 presenze in Serie A, con 1 solo gol all'attivo. Nelle ultime settimane, nonostante diverse titolarità, il classe 2008 sta attraversando diverse difficoltà. Momento complicato culminato con l'infortunio alla spalla annunciato da Di Francesco prima di Lecce-Parma dello scorso weekend.

Nella giornata di oggi l'attaccante azzurro ha svolto gli esami che hanno evidenziato un trauma contusivo alla spalla, come scritto dal Lecce nel comunicato ufficiale. "Francesco Camarda si è sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano, che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra e gli sono stati prescritti 15 giorni di riposo".

LEGGI ANCHE: Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic

Vista i 15 giorni di riposo prescritti dopo gli esami di oggi, si può dire con certezza che Camarda non potrà tornare a casa, a 'San Siro'. Infatti, il Lecce domenica 18 gennaio, alle ore 20:45, sarà impegnato a Milano proprio contro il Milan di Massimiliano Allegri, nella sfida valida per il 21^ turno di campionato.

