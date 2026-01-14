Camarda, ecco l'esito degli esami dopo l'infortunio: salta Lecce-Milan?

Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic
Nella giornata di oggi l'attaccante azzurro ha svolto gli esami che hanno evidenziato un trauma contusivo alla spalla, come scritto dal Lecce nel comunicato ufficiale. "Francesco Camarda si è sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano, che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra e gli sono stati prescritti 15 giorni di riposo".
Vista i 15 giorni di riposo prescritti dopo gli esami di oggi, si può dire con certezza che Camarda non potrà tornare a casa, a 'San Siro'. Infatti, il Lecce domenica 18 gennaio, alle ore 20:45, sarà impegnato a Milano proprio contro il Milan di Massimiliano Allegri, nella sfida valida per il 21^ turno di campionato.
