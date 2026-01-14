Romano: 'Perdere uno come Modric è stato un problema per il Real'

Pianeta Milan
Intervenuto su 'DAZN', l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del Real Madrid, soffermandosi sull'assenza di Luka Modric. Ecco le sue parole sul tema
Giorni complicati per il Real Madrid. Dopo la sconfitta in Supercoppa Spagnola contro il Barcellona di Hansi Flick, è arrivato nelle ultime ore l'esonero dell'allenatore arrivato per sostituire Carlo Ancelotti, ovviamente parliamo di Xabi Alonso. Tanti problemi di spogliatoio hanno portato a questa conclusione. Tensioni che, con un campione come Luka Modric, sarebbero stati diversi da gestire. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano intervenuto su 'DAZN'. Ecco, di seguito, le sue parole su questo tema.

"Perdere un giocatore come Luka Modric e la sua leadership, anche nello spogliatoio, è sempre stato un problema in questa stagione. Si vede che manca un giocatore come lui, e i giocatori quando il club ha detto no a Modric perché Xabi Alonso voleva cominciare qualcosa di completamente nuovo, già lì sono cominciati i problemi".

Fabrizio Romano ha poi aggiunto sull'argomento Real Madrid: "Certamente non è solo questo, ma c'è dietro anche un tema tattico, di attitudine, i giocatori erano abituati ad altro con Carlo Ancelotti, e questa nuova idea del Real di Xabi Alonso non è mai piaciuta ai giocatori".

