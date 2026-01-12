Milan, Modric premiato...

A scegliere il centrocampista croato sono stati direttamente i bambini e le bambine, che hanno rivisto in lui 'un campione gentile nella vita e in campo'. Il simbolo è una maglia sdegnata dai bambini stessi. Il premio, nato nell'autunno del 2022, è stato creato dopo il bellissimo gesto di Guglielmo Vicario, che accolse con se una famiglia fuggita dalla guerra.