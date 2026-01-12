Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Modric vince il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello Sport’

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Modric vince il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello Sport’

Milan, Modric vince il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello Sport’ - immagine 1
Arrivato un riconoscimento importante per Modric. Il centrocampista rossonero, arrivato al Milan in estate, ha vinto il Premio Gentilezza...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivato un riconoscimento importante per Luka Modric. Il centrocampista rossonero, arrivato al Milan in estate dopo una lunga carriera al servizio del Real Madrid, è stato premiato con il premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport'. A consegnarlo, alla vigilia del match contro la Fiorentina di Vanoli, è stata la giornalista Gaia Simonetti, ambasciatrice di Costruiamo gentilezza.

Milan, Modric premiato...

—  

A scegliere il centrocampista croato sono stati direttamente i bambini e le bambine, che hanno rivisto in lui 'un campione gentile nella vita e in campo'. Il simbolo è una maglia sdegnata dai bambini stessi. Il premio, nato nell'autunno del 2022, è stato creato dopo il bellissimo gesto di Guglielmo Vicario, che accolse con se una famiglia fuggita dalla guerra.

LEGGI ANCHE

Milan, Modric vince il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello Sport’- immagine 2

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, caccia all’esterno: ecco tutti i nomi monitorati 

Oltre al premio, Luka Modric e il Milan,  è stato protagonista di un gesto molto bello e significativo· il centrocampista croato ha voluto mandare un messaggio di forte vicinanza ad un giovane tifoso rossonero sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana

Leggi anche
Mercato Milan, scambio Gatti per Loftus-Cheek: la verità. Firenze, coda di polemiche
Tegola Bologna: Lucumi infortunato, salterà il Milan? L’esito degli esami

© RIPRODUZIONE RISERVATA