Arrivato un riconoscimento importante per Luka Modric. Il centrocampista rossonero, arrivato al Milan in estate dopo una lunga carriera al servizio del Real Madrid, è stato premiato con il premio 'Costruiamo Gentilezza nello Sport'. A consegnarlo, alla vigilia del match contro la Fiorentina di Vanoli, è stata la giornalista Gaia Simonetti, ambasciatrice di Costruiamo gentilezza.
A scegliere il centrocampista croato sono stati direttamente i bambini e le bambine, che hanno rivisto in lui 'un campione gentile nella vita e in campo'. Il simbolo è una maglia sdegnata dai bambini stessi. Il premio, nato nell'autunno del 2022, è stato creato dopo il bellissimo gesto di Guglielmo Vicario, che accolse con se una famiglia fuggita dalla guerra.