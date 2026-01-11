Allegri analizza la partita di Jashari svelando un retroscena su Modric

Nel post-partita di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri ha spiegato le difficoltà di Ardon Jashari svelando un simpatico episodio avvenuto con Luka Modric. Ecco le sue parole
Al termine del match Fiorentina-Milan, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Tra i tanti argomenti, anche un commento alla prestazione di Ardon Jashari, tornato titolare dopo diverse panchine consecutive. Nello spiegare le difficoltà incontrate dallo svizzero, il tecnico livornese ha svelato un simpatico retroscena che riguarda Modric e che spiega l'elevato livello tattico del campionato italiano. Ecco, di seguito, le sue parole.
Milan, Allegri analizza la prestazione di Jashari
Su Jashari: "Ha fatto una buona partita. Non dimentichiamoci che viene da un infortunio, è rientrato, ha giocato poco, era una partita difficile e non era assolutamente semplice. Ha fatto delle buone cose, nel primo tempo ha dato una bella palla ad Estupinan. È un ragazzo che ha qualità, deve solamente crescere e soprattutto deve capire il calcio italiano. Il calcio italiano sembra semplice da fuori, invece ci sono degli accorgimenti tattici per i giocatori che arrivano dall’estero… C’è bisogno che si ambientino, fanno fatica a capirlo".