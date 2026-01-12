Arrivano brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano. Jhon Lucumi si è infortunato: salterà il Milan? Gli esami non lasciano dubbi...

Arrivano brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù perdono una pedina molto importante: Jhon Lucumi si è infortunato nella gara di sabato contro il Como. Salterà la sfida contro il Milan?

Milan, Lucumi salterà la gara con i rossoneri?

Il calciatore, dopo essersi infortunato, ha svolto i classici esami medici di rito. Con un comunicato ufficiale, il club felsineo ha fatto sapere che il calciatore ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. I tempi di recupero si aggirano attorno alle 3-4 settimane. Lucumi, perciò, a meno di sorprese, dovrà saltare la sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma il 1 Febbraio allo stadio Dall'Ara di Bologna. Ecco, di seguito, il comunicato del club rossoblù: