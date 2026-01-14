Milan, Sabatini: 'Scudetto? Solo se lo perdono Inter o Napoli'

Sandro Sabatini ha poi aggiunto: "E il fatto di non fare le coppe fin qui non ha inciso, anche perché tra Supercoppa e Coppa Italia il Milan ha forse giocato una o due partite in meno delle rivali. Si potranno discorsi sul gioco e su Allegri ma è fondamentale guardare le rose e fare i confronti anche tra la scorsa stagione e quella attuale. Non mi dilungo, per qualcuno queste sono giustificazioni pro Allegri ma dico che la formazione contro la Fiorentina… se continua a lottare per lo scudetto, complimenti. Il Milan ha 18 giocatori affidabilissimi ma il confronto con Inter e Napoli è nettamente a favore di Inter e Napoli".