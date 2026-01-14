Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Sabatini chiaro: “Sempre stato un sogno per il Milan lo scudetto. Non fare le coppe non ha inciso finora”

ULTIME MILAN NEWS

Sabatini chiaro: “Sempre stato un sogno per il Milan lo scudetto. Non fare le coppe non ha inciso finora”

Milan, Sabatini: 'Scudetto? Solo se lo perdono Inter o Napoli'
Il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato del pareggio del Milan a 'Pressing', soffermandosi particolarmente sul tema Scudetto. Ecco, quindi, le sue parole
Redazione

Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato il pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le parole sui rossoneri durante l'ultima puntata di 'Pressing'.

Fiorentina-Milan, il commento di Sandro Sabatini

—  

"Fine sogno scudetto per il Milan? Vi rivolgete alla persona sbagliata perché secondo me il sogno scudetto è sempre stato un sogno, di quelli che muoiono all'alba e durano un tempo relativamente breve. Il Milan è forte, bisogna essere chiari, non vale il confronto con l'ottavo posto dell'anno scorso quando si erano impegnati per fare tutto il peggio possibile ma è al di sotto di Inter e Napoli e forse un po' alla pari con Juventus e Roma. Se lo scudetto non lo perdono Inter e Napoli, soprattutto l'Inter, per il Milan ci sono zero speranze, questa è l'impressione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri prima corre poi parla. Calciomercato, Goretzka più di un'idea. Intanto, Fofana ... >>>

Sandro Sabatini ha poi aggiunto: "E il fatto di non fare le coppe fin qui non ha inciso, anche perché tra Supercoppa e Coppa Italia il Milan ha forse giocato una o due partite in meno delle rivali. Si potranno discorsi sul gioco e su Allegri ma è fondamentale guardare le rose e fare i confronti anche tra la scorsa stagione e quella attuale. Non mi dilungo, per qualcuno queste sono giustificazioni pro Allegri ma dico che la formazione contro la Fiorentina… se continua a lottare per lo scudetto, complimenti. Il Milan ha 18 giocatori affidabilissimi ma il confronto con Inter e Napoli è nettamente a favore di Inter e Napoli".

Leggi anche
Como-Milan, Allegri annuncia in conferenza il cambio modulo? La mossa di Fabregas per la sfida...
Bologna-Milan di nuovo in mezzo alla settimana, la Curva Sud non ci sta e protesta su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA