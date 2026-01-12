Milan, le parole di Sabatini

"Suggerisco tre titoli per descrivere Fiorentina-Milan: il primo è 'Allegri ma non troppo', un gioco di parole per dire che va bene la concretezza del gioco di Allegri ma non si può esaurire in un solo tempo di gioco, come è stato nel primo di Firenze, quando il Milan ha avuto due occasioni clamorose con Pulisic davanti al portiere e l'americano le ha sbagliate, in pratica ha sciupato tutte quelle che non aveva sbagliato in tutto il girone d'andata. Il secondo titolo è 'Se Pulisic non segna più...' perchè effettivamente il Milan nel girone d'andata è andato molto avanti con le prodezze individuali di Leao ma soprattutto di Pulisic.