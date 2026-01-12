Pianeta Milan
Sabatini: “Il Milan è una squadra forte, ma è comunque sotto a Napoli e Inter”

un nuovo video pubblicato sl proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la sfida tra Milan e Fiorentina: le sue parole su Pulisic e...
Alessia Scataglini
Con un nuovo video pubblicato sl proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini, dopo la partita contro la Fiorentina in trasferta (terminata 1-1- grazia alle reti di COmuzzo e Nkunku), ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Sabatini

"Suggerisco tre titoli per descrivere Fiorentina-Milan: il primo è 'Allegri ma non troppo', un gioco di parole per dire che va bene la concretezza del gioco di Allegri ma non si può esaurire in un solo tempo di gioco, come è stato nel primo di Firenze, quando il Milan ha avuto due occasioni clamorose con Pulisic davanti al portiere e l'americano le ha sbagliate, in pratica ha sciupato tutte quelle che non aveva sbagliato in tutto il girone d'andata. Il secondo titolo è 'Se Pulisic non segna più...' perchè effettivamente il Milan nel girone d'andata è andato molto avanti con le prodezze individuali di Leao ma soprattutto di Pulisic.

Ecco se adesso l'americano sbaglia due gol come questi per il Milan iniziano i problemi. Il terzo titolo potrebbe essere 'Fine del sogno scudetto'. Ma qui vi rivolgete alla persona sbagliata perchè per me il sogno scudetto è sempre stato un sogno. Questa è una squadra forte, non vale il confronto con l'ottavo posto dell'anno scorso, ma è comunque al di sotto di Inter e Napoli e forse alla pari di Juve e Roma"

