Con un nuovo video pubblicato sl proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini, dopo la partita contro la Fiorentina in trasferta (terminata 1-1- grazia alle reti di COmuzzo e Nkunku), ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Sabatini
"Suggerisco tre titoli per descrivere Fiorentina-Milan: il primo è 'Allegri ma non troppo', un gioco di parole per dire che va bene la concretezza del gioco di Allegri ma non si può esaurire in un solo tempo di gioco, come è stato nel primo di Firenze, quando il Milan ha avuto due occasioni clamorose con Pulisic davanti al portiere e l'americano le ha sbagliate, in pratica ha sciupato tutte quelle che non aveva sbagliato in tutto il girone d'andata. Il secondo titolo è 'Se Pulisic non segna più...' perchè effettivamente il Milan nel girone d'andata è andato molto avanti con le prodezze individuali di Leao ma soprattutto di Pulisic.