Con un'altra giornata di Serie A ormai al termine, mati opinionisti sono tornati a parlare della tanto chiacchierata lotta scudetto. Questa volta, a rilasciare delle dichiarazioni è stato l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini. L'ex centrocampista rossonero si è voluto soffermare ad analizzare la situazione dell'Inter capolista, per poi spostare il focus proprio sulla sua ex squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Ambrosini: “Lotta scudetto? Non posso tenere fuori il Milan, ecco perchè”
INTERVISTE
Ambrosini: “Lotta scudetto? Non posso tenere fuori il Milan, ecco perchè”
A parlare della lotta scudetto, questa volta, ai microfoni di DAZN è stato l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini...
Milan, parla Ambrosini—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, caccia all’esterno: ecco tutti i nomi monitorati
Milan, le parole di Ambrosini: "L'Inter non vince contro Juve, Milan e Napoli dal derby della seconda stella? E' fuori di dubbio che c'è un problema per l'Inter in queste partite, ora sono troppe partite per considerarlo un caso. Per me l'Inter, come organico e qualità di gioco, è superiore alle altre e bisogna capire perché non riesce a mostrarlo in queste partite. Lotta scudetto? Non posso tenere fuori il Milan, perché ora ricomincia la Champions e questo peserà. Inter e Napoli sono le più forti ma la Champions sposta, il Milan non si può tenere fuori".
© RIPRODUZIONE RISERVATA