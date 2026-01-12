Durante l'ultima puntata di Pressing, andata in onda nella serata di ieri, l'ex arbitro Graziano Cesari ha voluto analizzare l'episodio legato ad Ostigard e Fullkrug di Milan - Genoa legato al rigore fischiato in favore dell' Inter durante la partita contro il Napoli di Antonio Conte per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan . Due episodi molto simili tra di loro che però hanno avuto valutazioni molto diverse (dato che ad una delle milanesi è stato dato il penalty), secondo Cesari infatti, quello di giovedì sera, era rigore netto. Ecco, di seguito, il suo pensiero:

Il pensiero di Cesari sul rigore non fischiato al Milan contro il Genoa: "Il piede sinistro di Ostigard che va a colpire il piede sinistro di Fullkrug. Chiaramente sta cercando di colpire il pallone. Io ho chiamato di Paolo e mi ha detto che nel caso di Milan Genoa era VAR mentre in Inter Napoli era AVAR. Questo intervento è scorretto e va punito assolutamente"