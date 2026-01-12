Durante l'ultima puntata di Pressing, andata in onda nella serata di ieri, l'ex arbitro Graziano Cesari ha voluto analizzare l'episodio legato ad Ostigard e Fullkrug di Milan - Genoa legato al rigore fischiato in favore dell' Inter durante la partita contro il Napoli di Antonio Conte per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Due episodi molto simili tra di loro che però hanno avuto valutazioni molto diverse (dato che ad una delle milanesi è stato dato il penalty), secondo Cesari infatti, quello di giovedì sera, era rigore netto. Ecco, di seguito, il suo pensiero:
Cesari: “Ostigard colpisce Fullkrug: intervento scorretto che va punito assolutamente”
Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha parlato del mancato rigore fornito in Milan-Genoa in correlazione a quello di Inter-Napoli: le sue parole a riguardo
Il pensiero di Cesari sul rigore non fischiato al Milan contro il Genoa: "Il piede sinistro di Ostigard che va a colpire il piede sinistro di Fullkrug. Chiaramente sta cercando di colpire il pallone. Io ho chiamato di Paolo e mi ha detto che nel caso di Milan Genoa era VAR mentre in Inter Napoli era AVAR. Questo intervento è scorretto e va punito assolutamente"
