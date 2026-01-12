Durante il solito appuntamento con "Fuoriclasse", programma ideato su DAZN che va in onda domenica mica sera post Serie A, il giornalista sportivo Andrea Marinozzi ha voluto spendere alcune parole sul Milan, soffermandosi in modo particolare sulla corsa scudetto. Marinozzi è ancora invito che il Milan possa lottare per lo scudetto, il motivo? Secondo Marinozzi, i rossoneri avrebbero un grande vantaggio rispetto alle altre, ovvero il non giocare le coppe europee che, con la loro ripresa, potrebbero far spendere energie alle big rivali in campionato. Marinozzi, inoltre, ha voluto ricordare che il Milan di Massimiliano Allegri, fino alla 20esima giornata, ha perso solamente una partita: la prima contro la Cremonese. Ecco, di seguito, le sue parole: