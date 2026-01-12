A parlare del pareggio tra Milan e Fiorentina è stato il giornalista sportivo Paolo Assogna negli studi di Sky Sport: le sue parole legate al calendario e alla prova dei rossoneri...

Alessia Scataglini 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 19:18)

Come tutti abbiamo potuto vedere, il Milan di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina in trasferta allo Stadio Artemio Franchi ha pareggiato: 1-1 grazie ai gol di Comuzzo e Nkunku, arrivato nel finale della gara. I rossoneri, perciò, hanno frenato la loro corsa verso lo scudetto, ma tenendo comunque la striscia di imbattibilità. Attualmente, la squadra di Allegri si trova comunque al secondo posto in classifica a quota 20 punti, 3 dall'Inter capolista. A parlare della gara fatta dal Milan è stato il giornalista Paolo Assogna, che nel post partita di SkySport ha dichiarato:

"Allegri non è stato fortunato con la disposizione del calendario e ha fatto scelte emergenziali: per Modric sarebbe stato pesante fargli fare due impegni così pesanti ravvicinati. Mi hanno colpito due cose: intanto la mancanza di freddezza di Pulisic davanti alla porta, che aveva costruito un’intesa naturale di Fullkrug, non un campione ma un profilo calcistico che ha sempre un significato; in negativo poi la perdita di compattezza nel secondo tempo, che è stata impressionante dopo un primo tempo di grande intensità e soluzioni offensive".