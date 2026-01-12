Il Milan frena in campionato: dopo il pareggio contro il Genoa in casa arriva un altro pareggio, stavolta in trasferta contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri è stato quasi costretto a cambiare molti giocatori per la partita contro i Viola. Questo perché il Diavolo ha giocato giovedì sera contro il Grifone e poi domenica alle 15 contro la Fiorentina. Pochissimo tempo per allenarsi e prepara una gara. Le scelta della Lega Serie A di far giocare la gara solo 64 ore il Milan ha fatto discutere.
Il Milan gioca dopo poche ore, Bergomi: "Chi studia il calendario poi ce lo spiegherà"
L'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato del calendario recente del Milan dopo le partite contro Cagliari, Genoa e Fiorentina. L'estratto da Sky Calcio
L'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi ne ha parlato così durante 'Il Club' di Sky Sport: "Chi studia il calendario poi ce lo spiegherà: il Milan lo fanno giocare di venerdì contro il Cagliari e poi di giovedì contro il Genoa. Secondo me Allegri ha valutato tra le due partite, come più difficile, quella con il Como rispetto che quella contro la Fiorentina".
Bergomi conclude: "Penso che l’abbia ragionata così. Poi comunque, il Milan nel primo tempo ha avuto tre palle gol eh…".
