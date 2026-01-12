Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato e analizzato il pareggio tra la Fiorentina e il Milan. Ecco le sue parole durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'

Emiliano Guadagnoli Redattore 12 gennaio - 12:42

Il Milan continua con la sua stagione: dopo le due partite vinte di fila contro Verona e Cagliari, la squadra di Massimiliano Allegri si è leggermente fermata pareggiando in casa contro il Genoa e in trasferta contro la Fiorentina. I rossoneri hanno creato molto in queste due gare, ma sono riusciti a segnare solo due gol nei finali delle partite. Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato proprio del Diavolo durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'. Ecco le sue parole.