Trevisani sul Milan: 'Un calo ci può stare. Ha giocato peggio quando ha messo i titolari'
Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato e analizzato il pareggio tra la Fiorentina e il Milan. Ecco le sue parole durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'
Il Milan continua con la sua stagione: dopo le due partite vinte di fila contro Verona e Cagliari, la squadra di Massimiliano Allegri si è leggermente fermata pareggiando in casa contro il Genoa e in trasferta contro la Fiorentina. I rossoneri hanno creato molto in queste due gare, ma sono riusciti a segnare solo due gol nei finali delle partite. Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato proprio del Diavolo durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'. Ecco le sue parole.

Milan, il parere di Trevisani dopo la Fiorentina

"E' una settimana particolare perché il Milan ha tre partite da giocare, una delle poche. Un calo ci può stare. Il Milan è l'unica squadra che in queste partite ha giocato su 9 giorni".

Durante il programma si parla anche dei gol sbagliati da Pulisic contro la Viola. Trevisani: "Se andiamo a vedere gli episodi, si non ha segnato Pulisic, ma vale anche per l'altra parte". Poi sottolinea: "Il Milan ha giocato peggio quando ha messo i titolari. Quello che voglio dire è che il Milan ha fatto la partita buona nel primo tempo senza i big in campo".

